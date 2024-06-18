Bayramda güneş rekoru: Elektrik üretimindeki payı yüzde 44’ü aştı

Bakan Alparslan Bayraktar, bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44’ü aşarak rekor kırdığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.