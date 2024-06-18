Ekonomi
TRT Haber
18.06.2024 10:05
Bayramda güneş rekoru: Elektrik üretimindeki payı yüzde 44’ü aştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdı" açıklamasını yaptı.
Bakan Alparslan Bayraktar, bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44’ü aşarak rekor kırdığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.