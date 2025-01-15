Brent petrolün varil fiyatı 79,51 dolar

Dün 80,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,03 azalarak 79,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,73 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin, Gazze’de esir takası anlaşmasının sağlanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yaptığına ilişkin haber akışı etkili oldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi 2 yetkili, The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, Trump'ın ülkenin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un, 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenine kadar bir esir takası anlaşmasının sağlanması için gerekli tavizleri kabul etmesi konusunda Netanyahu'ya "baskı" yaptığını aktardı.

Bunun yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atlantic Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirterek, "Şu anda top Hamas'ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Filistinli kaynaklar da sürecin şu andaki gibi devam etmesi halinde 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanabileceğini belirtmişti.

Küresel petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağına yönelik ihtimallerin güçlenmesi, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekledi.

Talebin düşüşü fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi

Ayrıca, ABD'de talebin beklenenden daha az düştüğünü gösteren veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin düştüğüne işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 600 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,72 doların direnç, 75,35 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.