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Ekonomi
TRT Haber 15.01.2025 10:11

İnşaat üretim endeksi kasım 2024'te arttı

İnşaat üretim endeksi, 2024 yılı kasım ayında aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi kasım 2024'te arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

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İnşaat Sektörü TÜİK
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