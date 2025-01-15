Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.01.2025 10:04

Ücretli çalışan sayısı kasım 2024'te arttı

Ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 741 bin 665 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı kasım 2024'te arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 kasım ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 301 bin 629 kişi iken, 2024 yılı Kasım ayında 15 milyon 741 bin 665 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

ETİKETLER
İstihdam TÜİK
Sıradaki Haber
PTT'den "2025 Aile Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Anadolu'nun 800 yıllık "yazma eser" mirası gün yüzüne çıkıyor
11:09
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
11:06
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
10:58
Kırklareli'nde okullar yoğun kar nedeniyle tatil edildi
11:12
İlk defa bir Türk'ün eseri Ay'a gidiyor
11:03
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Edirne'de kar yağışı etkili oldu
Edirne'de kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
İlk defa bir Türk'ün eseri Ay'a gidiyor
İlk defa bir Türk'ün eseri Ay'a gidiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ