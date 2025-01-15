Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.01.2025 10:14

Hizmet üretim endeksi yıllık bazda arttı

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılı kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet üretim endeksi yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kasım ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet üretim endeksi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,2 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
İnşaat üretim endeksi kasım 2024'te arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
11:06
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
10:58
Kırklareli'nde okullar yoğun kar nedeniyle tatil edildi
11:12
İlk defa bir Türk'ün eseri Ay'a gidiyor
11:03
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
10:46
Bakan Bolat'tan ihracat finansman maliyetinde indirim müjdesi
Edirne'de kar yağışı etkili oldu
Edirne'de kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
İlk defa bir Türk'ün eseri Ay'a gidiyor
İlk defa bir Türk'ün eseri Ay'a gidiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ