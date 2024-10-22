Duman 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.10.2024 09:37

Brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,73 dolar

Dün 74,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 73,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 73,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,75 dolardan alıcı buldu.

Yavaşlayan talep ve faiz oranları fiyatları baskılıyor

Petrol fiyatlarının düşüşünde, büyük petrol tüketicilerinden Çin'de talebin yavaşlamasına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oluyor. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatları yükseltmeye yetmedi. Dünyada yavaşlayan talep ve artan faiz oranları petrol fiyatlarını baskılıyor.

Uzmanlar, Çin'in son dönemde açıkladığı ekonomik teşvik paketinin, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talep endişelerini baskılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor. Ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için atılan adımların sürdürülebilir bir toparlanma oluşturmada ne kadar etkili olacağı konusu uzmanlarca tartışılıyor.

Çin'in ekonomik büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer alan gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında yaşanan daralmanın, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede talep düşüklüğü yaşanacağına yönelik öngörüleri besliyor.

OPEC ve IEA'nın petrol piyasasına yönelik son raporlarında da küresel talebin yavaşlamasında Çin'in rolüne dikkati çekildi.

Öte yandan, Orta Doğu'da gerginlik artarak devam ediyor. Sayısız ateşkes çağrılarına rağmen İsrail’in bölgedeki saldırıları sürüyor. Savaşın geniş çaplı bir alana yayılarak petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,39 doların direnç, 69,84 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek, ABD'de G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Türkiye ile Nijer madencilik alanında mutabakat zaptı imzaladı
11:11
BRICS Liderler Zirvesi Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başladı
11:03
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 39 gözaltı
10:58
Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı
10:54
ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi öldü
10:54
Yerli turistler seyahat için 103,1 milyar lira harcadı
Bitlis'te kar etkili oldu
Bitlis'te kar etkili oldu
FOTO FOKUS
MSB'den DENİZKURDU-1 Tatbikatı
MSB'den DENİZKURDU-1 Tatbikatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ