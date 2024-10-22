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Türk Dünyası
AA 22.10.2024 03:20

Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Kazakistan’ın Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyinin kurulmasına yönelik girişimini destekledi.

Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor
[Fotograf: AA]

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanların 13. Toplantısına katıldı.

Toplantıda, TDT üyesi ülkelerin bakanları, Kazakistan’ın Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyinin yanı sıra Yeşil Ekonomi Konseyinin kurulmasına yönelik girişimlerini destekledi.

"Turan" Serbest Ekonomik Bölgesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, en son Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen "TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi"nde üye ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 trilyon dolara ulaştığını ve bu bağlamda Türk Merkez Bankaları Konseyinin oluşturulmasını önermişti.

Kazakistan’ın Türkistan kentinde yapılacak bir sonraki toplantıda ise "Turan" Serbest Ekonomik Bölgesi’nin açılışının yapılması planlanıyor.

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