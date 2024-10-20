Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 20.10.2024 00:11

Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Terör örgütü PKK Kerkük'te açıktan faaliyet gösteriyor

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Irak'ın Kerkük şehrinde varlık gösteren terör örgütü PKK'nın, kentte "sivil toplum örgütü adı altında" açık açık faaliyette bulunduğunu söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Terör örgütü PKK Kerkük'te açıktan faaliyet gösteriyor
[Temsili Fotoğraf: AA]

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, basına yaptığı açıklamada, PKK'nın son bir ayda Kerkük'teki Türkmenlere yönelik saldırılarının arttığını belirterek, ​​​​​Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin "Kerkük'ün güvenlik dosyasına" müdahale etmesini istedi.

Türkmenlerin can güvenliğinin sağlanması için Irak hükümetinin acilen adım atması gerektiğini vurgulayan Turan, Türkmenlere yönelik terör saldırılarının iş yerlerine, çarşılara kadar ulaştığını ifade etti.

"Türkmenlere yönelik saldırıların arttı"

Terör örgütü PKK'nın Kerkük'te açık açık örgütsel faaliyet göstermeye başladığını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Irak hükümeti tarafından yürütülen soruşturma ve incelemeler sonucunda Kerkük'te son bir yılda cereyan eden olayların terör örgütü PKK ve kendisine yardım ve yataklık eden bazı siyasi taraflarca gerçekleştirildiği tespit edildi."

Turan, 5 Ekim'de Türkmen yetkili Saygın Haceroğlu'na yönelik saldırıda terör örgütü mensuplarının parmağının olduğunu düşündüklerini belirterek, Başbakan Sudani'den bu olayla ilgili soruşturmayı yakından takip etmesini istedi.

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilisine bombalı saldırı
Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilisine bombalı saldırı

Kerkük'te devlet televizyonunda memur olarak çalışan bir Türkmen gazetecinin evine dün güvenlik gücü üniforması giymiş kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı baskın düzenlendiği bilgisini veren Turan, Türkmenlere yönelik saldırıların arttığını yineledi.

"Kerkük'te federal hükümete bağlı olmayan güçler varlık göstermeye başladı.
Kerkük'ün tamamının güvenliği Bağdat hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilmeli." diyen Turan, teröristlere alan açan bu güçlerin derhal kentten çıkarılmasını talep etti.

Kerkük'te gazetecilerin tehdit aldıklarına ve saldırılara maruz kalmaya başladıklarına işaret eden Turan, "Hükümetin derhal müdahale ederek Kerküklü gazetecilerin canlarını koruması gerekiyor." dedi.

Turan, Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye sınırlarında Peşmerge ve Irak askeri güçleri arasında ciddi bir güvenlik boşluğu olduğuna dikkat çekerek, bu boşlukta terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın varlık göstermeye başladığını söyledi.

Irak hükümetine çağrıda bulunan Turan, bu geniş alanların Irak hükümetine ait güçlerin kontrolünde olmasını istedi.

ETİKETLER
PKK/YPG Terör Örgütü Irak Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Lübnan'da yaşayan Türkmenler asırlardır dillerini yaşatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
İzmir'de çok katlı binada yangın
00:44
Katil İsrail’in İran’a saldırı planları Telegram’a sızdırıldı
00:43
İtalya Savunma Bakanı gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek
00:37
Hizbullah katil İsrail'in askeri birliklerini hedef aldı
00:37
Katil Netanyahu İran'ı tehdit etti
00:29
'Yenidoğan çetesi' komisyonunda görevli doktor: Kemal Hoca, 'Tamam, nereye kadar giderse gitsin, arkanızdayız' dedi
İngiltere'de binlerce kişi Gazzeliler için Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı
İngiltere'de binlerce kişi Gazzeliler için Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı
FOTO FOKUS
Artvin'de kar yağışı etkili oldu
Artvin'de kar yağışı etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ