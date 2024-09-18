Brent petrolün varil fiyatı 73,26 dolar

Dün 74,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalarak 73,26 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde arttığına işaret eden Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verisi etkili oldu.

API, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 960 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri, ülkede talebin zayıfladığı endişesini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Dünyanın büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ülke ekonomisine ilişkin endişeler de talep görünümü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Son yayımlanan verilere göre, Çin'de ithalat ağustosta yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Uzmanlar, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü ifade ederken, analistler, bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olan Çin'de ithalata ilişkin beklenenin altında gelen verilerin ülkede ekonomik durgunluk endişelerini artırdığını bildirdi.

Öte yandan, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,63 ile 75,51 dolar aralığının direnç, 72,52 ile 71,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.