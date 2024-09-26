Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.09.2024 09:54

Brent petrolün varil fiyatı 70,55 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 70,55 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 azalarak 70,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in son ekonomik teşvik planlarına rağmen talep kaygılarının devam etmesiyle düştü.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geçen ay tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Dün, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Temsilciler Meclisi ve Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin Merkez Bankasına atanacak başkan ve yardımcısı konusunda anlaştığını açıkladı.

Ülkede istikrarın sağlanmasıyla petrol üretiminin tekrar normal seviyelere döneceği beklentisi fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de açıklanan teşvik planının ekonomiyi desteklemekte yetersiz kalacağı ve Çin'de ham petrol talebinin düşmesiyle küresel talebin de zayıflayacağı endişesi piyasalarda hakim oluyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bu hafta ülkede ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler açıklamıştı. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için attığı adımların hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda ne kadar etkili olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Uzmanlar, ekonomik büyümeyi desteklemek için bankanın daha somut bir mali yaklaşım açıklaması gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD'de düşen ham petrol stokları ve Orta Doğu'da artan gerilimler fiyatlardaki düşüşü kısmen yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 413 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 220 milyon 100 bin varile düştü.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler ülkede talebin yükseldiği algısını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 ile 73,51 dolar aralığının direnç, 69,49 ile 69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda gözler Powell'ın açıklamalarına çevrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Depremden etkilenen 5 ilde özel okula giden öğrencilerin eğitim desteği tutarı belli oldu
10:41
Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
10:34
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için tasarı sundu
10:34
İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi
10:41
Emine Erdoğan Gönül Elçileri Projesi'ne küresel davette bulundu
10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları sonrası yurda döndü
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ