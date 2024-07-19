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Ekonomi
AA 19.07.2024 15:21

BOTAŞ'ın Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi'ni ASFAT yapacak

BOTAŞ, acil durumlarda deniz kirliliğine karşı kullanılacak Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi'nin inşası için ASFAT ile işbirliği yaptı.

BOTAŞ'ın Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi'ni ASFAT yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ, "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 5312 Sayılı Kanun" çerçevesinde Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesine sahip tek kamu kuruluşu konumunda bulunuyor.

BOTAŞ ve ASFAT'ın yakın zamanda imzalanan sözleşme kapsamında, BOTAŞ'ın faaliyetlerinde kullanılmak üzere Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi ASFAT tarafından üretilecek. İki kurumun işbirliği ile hayata geçirilen proje sayesinde BOTAŞ, ulusal ve uluslararası sularda petrol toplama ve temizlik faaliyetlerini çevreye duyarlı bir perspektifle yürütecek.

Deniz yüzeyinde petrolden dolayı oluşabilecek kirlilikleri toplamaya yarayan özel donanımı haiz gemi ile gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop, kirli yağ, çöp ve pis su atıklarının transferine ilişkin faaliyetler güvenli bir şekilde yürütülecek.

Gemi, deniz yüzeyinden petrol toplama, gemilerden sıvı ve katı atık alımı, bariyer serme ve toplama, gemiden denize harici skimmer indirme ve kaldırma operasyonları ile yangın söndürme ve yüzer depolama tankı çeki gibi birçok kritik hizmet sunacak.

BOTAŞ ile ASFAT arasında yürütülen proje ile yerli ve milli üretim desteklenerek ihracata ve ekonomiye büyük katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Deniz kirliliğine acil müdahalede tasarım başta olmak üzere önemli yenilikleri barındıran ve dünyada muadili olmayan bu proje ile BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Terminali, dünyanın önde gelen kıyı tesislerinden biri haline gelecek." ifadesi kullanıldı.

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