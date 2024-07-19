Türkiye'de işsizlik 58 ilde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede geçen yıl işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4 oldu.

Değişim iller bazında incelendiğinde, 2023'te bir önceki yıla göre 58 ilde işsizlik oranı gerilerken 20 ilde artış gösterdi. İşsizlik oranı 3 ilde ise değişmedi.

Kütahya'da yüzde 7,3, Düzce'de yüzde 9,4 ve Manisa'da yüzde 6,3 olan işsizlik oranı değişim göstermedi.

İşsizliğin en çok gerilediği il Siirt oldu

İşsizliğin en çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde azaldığı görüldü. İşsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 10,4 puan azalışla yüzde 18,4'ten yüzde 8'e gerileyen Siirt, işsizlik oranı en çok gerileyen il oldu.

İşsizlik oranındaki düşüşte Siirt'i 8,4 puanla Şırnak, 7,3 puanla Mardin, 5 puanla Adıyaman, 4,5 puanla Hakkari, 4,3 puanla Batman ve 4,1 puanla Erzincan takip etti.

Bu oran, Bayburt'ta 3 puan, Trabzon'da 2,7 puan ve Van'da 2,6 puan geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yıl Şırnak'ta yüzde 13,1, Mardin'de yüzde 10,5, Adıyaman'da yüzde 12,2, Hakkari'de yüzde 23,3, Batman'da yüzde 12,9 olarak hesaplanırken Erzincan'da yüzde 7,5 ile tek haneye geriledi. İşsizlik oranı Bayburt'ta yüzde 6,7, Trabzon'da yüzde 7,7 ve Van'da yüzde 19,1 olarak ölçüldü.

İşsizlik oranı en çok Gümüşhane'de arttı

İşsizlik oranı en çok artan il ise Gümüşhane oldu. Bu ilde 2022'de yüzde 10,6 olan oran, 3,5 puan artışla geçen yıl yüzde 14,1'e yükseldi.

Gümüşhane'yi 2,5 puan artışla Osmaniye, 1,8 puan artışla Kilis, 1,6 puan artışla Amasya, 1,2 puan artışla Hatay, 1,1 puan artışla Samsun ve 1,1 puan artışla Gaziantep izledi. İşsizlik oranı Denizli'de 1 puan, Afyonkarahisar'da 0,7 puan ve Edirne'de 0,7 puan artış gösterdi.

İşsizlik oranı geçen yıl Osmaniye'de yüzde 16,7, Kilis'te yüzde 10,7, Amasya'da yüzde 8,9, Hatay'da yüzde 15,6, Samsun'da yüzde 9,4, Gaziantep'te yüzde 9,6, Denizli'de yüzde 8,1, Afyonkarahisar'da yüzde 8 ve Edirne'de yüzde 7,5 oldu.

Geçen yıl 2022'ye göre işsizlik oranı en çok artan/azalan 10 il ile değişim olmayan iller şöyle: