BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,34 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.