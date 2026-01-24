Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.01.2026 11:05

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2025 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2025 değerleme kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2025 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alması gerekecek.
 

