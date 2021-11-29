Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmet sektörüne dahil şirketler, bu yılın ocak-eylül döneminde karlarını 2020'nin aynı sürecine kıyasla 16 katına çıkardı. Söz konusu dönemde hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı 1 milyar 694 milyon liradan, 27 milyar 273,4 milyon liraya yükseldi.

Miktar bazında bakıldığında, ana sektör endeksleri arasında en fazla karı mali endeks altında işlem gören şirketler elde etti. Söz konusu şirketlerin karı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 41 milyar 456,4 milyon liradan 71 milyar 710,1 milyon liraya çıktı.

Yılın 9 ayında, sanayi şirketlerinin karı yüzde 271,6 artarak 15 milyar 506 milyon liradan 57 milyar 618,9 milyon liraya, teknoloji şirketlerinin karı da yüzde 12,1 yükselerek 3 milyar 445 milyon liradan 3 milyar 863,2 milyon liraya ulaştı.

Alt sektör endekslerinde en çok tekstil ve deri şirketlerinin karı arttı

Alt sektör endekslerine bakıldığında, ocak-eylül döneminde oransal olarak en fazla tekstil deri şirketlerinin karı arttı. Söz konusu şirketlerin karı, 41,7 milyon liradan 981,9 milyon liraya yükselerek yaklaşık 24 katına çıktı. Bu sektörü, sırasıyla metal ana sanayi ve taş toprak sektörlerine dahil şirketler izledi.

Metal ana sanayi sektörü altında işlem gören şirketlerin karı, yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre 11 katına çıkarak 20 milyar 531,9 milyon lira, taş toprak sektörüne dahil şirketlerin karı 5 katına ulaşarak 2 milyar 164,6 milyon lira oldu.

5 sektör endeksi zarardan kara döndü

Alt sektör endeksleri arasında 5 sektör endeksi ise zararını kara çevirmeyi başardı. Ulaştırma şirketleri 6 milyar 931,6 milyon lira zarardan 5 milyar 544,3 milyon lira kara, kimya petrol plastik sektörü şirketleri 519,6 milyon lira zarardan 11 milyar 603,1 milyon lira kara, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri 689,7 milyon lira zarardan 4 milyar 219,6 milyon lira kara, elektrik sektörü şirketleri 804,8 milyon lira zarardan 3 milyar 437,2 milyon lira kara, banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketler 828,8 milyon lira zarardan 37 milyar 544,7 milyon lira kara döndü.

Banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketler ayrıca alt sektör endekslerinde yılın 9 ayında en fazla kar açıklayan şirketler oldu.

Turizm şirketlerinin geçen yılın ocak-eylül döneminde 88 milyon lira olan zararı da bu yılın aynı döneminde 4,6 milyon liraya geriledi.