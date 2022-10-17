Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.815,50 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,78 puan ve yüzde 4,85 değer kazancıyla 3.802,74 puan oldu. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,71 ve holding endeksi yüzde 4,97 değer kazandı.
Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.815,50 puana taşıdı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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