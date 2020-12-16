Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.404,25 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,52 yüksedi.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün yüzde 0,49 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.395,40 puana taşıdı.