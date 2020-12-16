Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan rekor açılış
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,63 değer kazanarak, 1.404,25 puanla rekor seviyeden güne başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.404,25 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,52 yüksedi.
Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Dün yüzde 0,49 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.395,40 puana taşıdı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
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