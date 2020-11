Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde 11 milyar 603 milyon 247 bin 592 TL işlem hacmi ile rekor kırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte, bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, endeks 1.313,02 puanla da kapanış rekoru kırdı. BISTTUM endeksi de 1.486,61 puanla tarihi yüksek seviyeden kapandı.

Daily Traded Value of Single Stock Futures Contracts reached a record level of TL 11.603.247.592#Borsaİstanbul pic.twitter.com/CzMi9DJshg