Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 19 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,5970 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 19 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,5970 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün en düşük 7,6702 ve en yüksek 7,7894 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,7180'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7130'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,1560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,2200'den satıldı.
19 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
ÇARŞAMBA
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7210
|
7,7220
|
7,5960
|
7,5970
|
Avro
|
9,1600
|
9,1610
|
8,9790
|
8,9800
|
Sterlin
|
10,2490
|
10,3000
|
10,0250
|
10,0750
|
İsviçre Frangı
|
8,4690
|
8,5110
|
8,3120
|
8,3540
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,6910
|
7,7710
|
7,5660
|
7,6460
|
Avro
|
9,1200
|
9,2000
|
8,9390
|
9,0190
|
Sterlin
|
10,1890
|
10,3990
|
9,9650
|
10,1750
- 18:10
- 18:03
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- 17:55
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