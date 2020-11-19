Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,5970 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6702 ve en yüksek 7,7894 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,7180'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7130'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,1560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,2200'den satıldı.

19 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: