Borsa İstanbul'da gong Kaleseramik için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Kale Grubu'nun lokomotif şirketi ve Türkiye'nin ilk seramik fabrikası Kaleseramik için çaldı.

Kale Grubu'nun 66. kuruluş yıl dönümü ve Seramik Bayramı'nın kutlandığı günde düzenlenen gong töreniyle birlikte Kaleseramik, #KLSER kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Gong törenine; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kale Grubu Finans Başkan Yardımcısı (CFO) Haluk Alperat, Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kaleseramik Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cemşit Baylan, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ile davetliler katıldı.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay ise törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Seramik Bayramı kutlamalarından video konferans aracılığıyla katıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, halka arz programı kapsamında şirketin, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut çıkarılmış sermayesi 514 milyon 778 bin 660 TL'ye çıkarıldı ve artırılmış miktar olan 109 milyon 390 bin 465 TL nominal değerli payları ise, 25 TL sabit fiyat yöntemi ile halka arz edildi.

Halka arz ile birlikte Kaleseramik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,25’lik kısmı halka arz edilirken, halk arz net büyüklüğü toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen başarılı talep toplama sürecinde, şirketin satışa çıkarılan 109 milyon 390 bin 465 TL nominal değerli payları için 2 milyon 2 bin 245 yatırımcıdan talep geldi.