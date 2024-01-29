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Ekonomi
AA 29.01.2024 10:01

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 yükselişle 8.400,05 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,77 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 8.400,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazancıyla 8.346,28 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin para politikalarının yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik fiyatlanmaların sürdüğünü aktaran analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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