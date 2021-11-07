Bu hafta açıklanan şirket bilançolarına göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bir çoğu karlılıklarını önemli seviyede artırarak beklentileri geride bırakmaya devam etti. Ulaştırma endeksi yüzde 15,94, iletişim endeksi yüzde 10,13 artarken onları, BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisselerinin olduğu bankacılık endeksi yüzde 8,69 artış gösterdi.

BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 4,04 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.583,59 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.590 ve 1.640 puanın direnç, 1.560 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde, çarşamba işsizlik, perşembe ödemeler dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.