Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 4.993,74 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 4.993,74 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,04'le ticaret oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 4.692,97 puandan kapandı.
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