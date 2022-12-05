Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 4.993,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,04'le ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 4.692,97 puandan kapandı.