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Ekonomi
AA 13.02.2025 18:24

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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