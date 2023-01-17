Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 5.223,45 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 4,47 değer kazanarak 5.207,67 puandan tamamladı.