Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 5.223,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 5.223,45 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 4,47 değer kazanarak 5.207,67 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
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