Puslu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.10.2025 09:59

Borsa İstanbul güne 10.907,44 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 10.907,44 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 10.907,44 puandan başladı

Salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yarım günlük işlemlerde günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı. Dün ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında işlem yapılmadı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,06 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,44 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ile ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajların etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesinde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Özdemir: Hedefimiz Katılım bankacılığı sektörünü yüzde 25-30'lara taşıyabilmek
11:10
Kasım ayının ekonomi gündemi yoğun
11:10
İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor
11:20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü
10:57
Bu hafta 8 film vizyona girecek
10:52
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ