Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2025 10:01

Borsa İstanbul güne 10.741,77 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 10.741,77 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 10.741,77 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,90 puan ve yüzde 0,06 artışla 10.741,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,82 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 5,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanı sıra Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunum ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de dış ticaret dengesi, tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Yenilenebilir enerji ilk kez kömürü geride bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:25
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
12:25
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
12:21
Ormanlar yapay zeka destekli 2 bin 800 fotokapanla 7/24 gözleniyor
12:08
Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ