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Ekonomi
AA 30.10.2023 10:01

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 düşüşle 7.688,39 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7.688,39 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile sigorta oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 7.706,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

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