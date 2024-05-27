Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.05.2024 13:15

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.728,22 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

Hafta pozitif seyirle başladı

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydetti.

Bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri sorununun üstesinden geleceğiz
14:31
Bahçeli: Haksız iddialarda bulunanlar mahkemede dinlenmeli
14:15
ABD'de bazı işverenler, Filistin'e destek gösterilerine katılan mezunlara ayrımcı yaklaşıyor
14:10
Ankara için sağanak uyarısı
14:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Katil İsrail’in savunmasız insanlara saldırısını lanetliyorum
14:04
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Uzungöl yeni turizm sezonuna hazır
Uzungöl yeni turizm sezonuna hazır
FOTO FOKUS
Efes-2024 Tatbikatı'nda "rehine kurtarma eğitimi" yapıldı
Efes-2024 Tatbikatı'nda "rehine kurtarma eğitimi" yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ