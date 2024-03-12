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Ekonomi
AA 12.03.2024 13:15

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.138,05 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,23 puan artışla 9.138,05 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,27 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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