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Ekonomi
AA 07.06.2023 13:31

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,53 değer kazanarak 5.578,85 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 190,05 puan artarak 5.578,85'e çıktı. Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,14 ve holding endeksi yüzde 4,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek kaybettiren ise yüzde 0,51 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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