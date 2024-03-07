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Ekonomi
AA 07.03.2024 18:48

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 309,6 puan artarken, toplam işlem hacmi 98,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,43 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri arasında yükselirken en çok kazandıran yüzde 6,16 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini, söz konusu seyrin yurt içi piyasalarda da etkili olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ile Fitch'in Türkiye kredi raporu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde gayrisafi yurt içi hasıla ve ABD'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

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