Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.03.2024 18:17

Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Pursaklar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Turgut Altınok'un, Pursaklar Belediyesi'nde ise Ertuğrul Çetin'in seçilmesi için parti teşkilatının yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"İş dünyamızın, işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin sorunlarının ihtiyaçlarını belirlemeye gayret ediyoruz. Bunları not alıyoruz. Çünkü çalışanlarımızın ve emekçilerimizin yaşam kalitelerini de arttırmak zorundayız. Bu çerçevede bazı rakamlar var. Bu ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem de erkeklerde hem de kadınlarda son 22 yılın en yüksek iş gücüne katılım oranını, en yüksek istihdam oranını, en düşük işsizlik oranına kavuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz proje ve programlarla da en iyi dönemimizi yaşıyoruz. 2024'ün ilk iki ayında işe yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı. Büyük bir başarı gerçekten."

"İş Pozitif Programıyla destekler tek çatı altında toplandı"

Söz konusu olumlu verilerin Türkiye ekonomisinin gücünü ve istihdama duyduğu ihtiyacı gösterdiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kadın istihdam oranımız da çok önemli. Kadınlarda işe yerleştirme oranı yüzde 46'ya yükseldi. Eskiden kadınlarımız istihdamda fazla rol alamıyordu ama İş Pozitif Programımızla 10 bakanlığımız tarafından verilen girişimcilik başta olmak üzere diğer destekler tek çatı altında toplandı. Kadınların da istihdama girmesi en büyük arzumuz. Kadınlar olmadan üretimi başarma ve refahı artırma noktasında eksik kalırız. Her bir kadının potansiyeli doğrultusunda yapabileceği iş var. Gençlerimiz için öyle, engelli kardeşlerimiz için de öyle. Biz sosyal politikalarımızı bu çerçevede, bu odak doğrultusunda geliştirmeye gayret ediyoruz."

ETİKETLER
İŞKUR İstihdam Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Gabar'da petrol üretimi günlük 37 bin varilin üzerine çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
Bakan Yerlikaya: Cezaevlerinde 309 bin kişi var, yaklaşık yüzde 30'u zehir tacirleri
18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı
17:50
Tekirdağ'da 6 milyon liralık vergi kaybı önlendi
17:45
WSJ: Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 5 kaçak yerleşim yeri ile 15 yasa dışı yol inşa edildi
17:40
Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü
17:32
Savunma sanayiinde başarılı gençlere sektörde istihdam garantisi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ