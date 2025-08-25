Açık 25ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.08.2025 18:37

Borsa günü rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa günü rekorla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 142,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,07 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,21 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içerisinde genele yayılan alımlarla 11.519,64 puan seviyesine ulaşarak, rekorunu tazelerken, günü de rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 0,4 puan artarak 100,6'ya yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

