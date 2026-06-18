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Ekonomi
AA 18.06.2026 18:32

Borsa günü hızlı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puan ile yaklaşık 1,5 ayın zirvesinde tamamladı.

Borsa günü hızlı yükselişle kapattı
[Fotograf: AA]

Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 2,74 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesinin oluşturduğu negatif etkilere karşın ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin haber akışının desteğiyle pozitif seyrediyor.

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, projeksiyonlar 2026'da faiz artırımı ihtimaline işaret etti. Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirterek fiyat istikrarı konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Analistler, ileriye dönük yönlendirmeden kaçınılmasının belirsizliği artırdığını ancak açıklamaların sıkı para politikası duruşunu desteklediğini bildirdi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ve Çin'de piyasaların kapalı olacağını, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere'de perakende satış verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.900 ve 15.000 puanın direnç, 14.700 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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