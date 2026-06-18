Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.06.2026 16:46

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 385 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 380 bin lira, en yüksek 6 milyon 573 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 385 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 531 bin 991 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 43 milyon 426 bin 653,68 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 21 milyar 845 milyon 490 bin 552,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

ETİKETLER
Altın Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
Konut ve iş yeri satış sayıları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
İsrail basını: Ordu, 2025'te 5 binden fazla haberi tamamen yasakladı veya içeriğine müdahale etti
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 ismin testi pozitif çıktı
17:32
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma
16:52
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
16:52
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 912'ye yükseldi
16:46
Bakan Fidan, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ