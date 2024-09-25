Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,73 puan azaldı, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanıyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan düşerek yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek yüzde 71,6 seviyesine indi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.