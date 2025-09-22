Açık 19.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 22.09.2025 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,75 puan ve yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık olurken, tek gerileyen ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı. Yurt içi piyasalar ise haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul
