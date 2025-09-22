Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.09.2025 09:20

Altının gramı 4 bin 923 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 923 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını ise 33 bin 234 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 923 liradan işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın Dolar Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Avrupa havalimanlarında siber saldırı sonrası normale dönüş çabaları sürüyor
09:30
Otomobil ithalatında yerli üretimi koruyacak yeni düzenleme
09:30
1953 yılında gönderilen bir kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:22
OpenAI, ChatGPT destekli cihazlar geliştirmeye hazırlanıyor
09:19
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
FOTO FOKUS
Kendilerini polis olarak tanıttılar: 17 milyon lira dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıttılar: 17 milyon lira dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ