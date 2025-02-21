Çok Bulutlu -4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.02.2025 10:21

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.815,92 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.815,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile inşaat oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Altının gramı 3 bin 430 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Çin, Filipinler'e ait 3 uçağı Spratly Adaları'ndan uzaklaştırdı
11:31
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
11:18
Kiracılar site aidatlarından kiraları kadar sorumlu
11:10
Kamu işçisinin zam talebi haftaya bakanlığa sunulacak
11:05
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi
10:48
Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine açıldı
Trakya'nın su maymunları
Trakya'nın su maymunları
FOTO FOKUS
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ