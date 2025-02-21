Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.815,92 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile inşaat oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.