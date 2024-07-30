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Ekonomi
AA 30.07.2024 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,42 puan ve yüzde 0,21 artarak 10.756,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamladı.

Fed'in faizi sabit bırakması bekleniyor

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

PPK toplantı özeti açıklanacak

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.680 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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