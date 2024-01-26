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Ekonomi
AA 26.01.2024 10:09

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 8.191,37 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,48 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 8.191,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile gıda içecek olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.169,89 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyallerin ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminlerin yeniden güç kazandığını dile getirdi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.350 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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