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Ekonomi
AA 11.08.2023 10:09

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 7.453,42 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,93 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.453,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,47 ile kağıt orman basım oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybıyla günü 7.441,50 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.766,12 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.

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