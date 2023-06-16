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Ekonomi
AA 16.06.2023 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 5.518,51 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,03 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.518,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,43 arttı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,51 değer kazanarak günü 5.495,48 puandan tamamladı

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler,, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 puanın direnç, 5.400 ve 5.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün ayrıca piyasaların kapanmasının ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

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