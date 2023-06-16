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Ekonomi
TRT Haber 16.06.2023 09:53

E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptaline ceza yağdı. Sipariş edilen ürünün stokta olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yılın ilk 5 ayında 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin lira ceza kesildi.

E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açtı.

Tüketicilerin, ürünleri görme ve kontrol etme imkanı olmaksızın yaptığı alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri, cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin başvuruların yakından takip edilmekte olduğu belirtildi.

2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirildi 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira ceza kesildi.

2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira ceza uygulandı, ayrıca 6 firma için de inceleme başlatıldı.

"Şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlendi"

Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir."

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