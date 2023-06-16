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Ekonomi
AA 16.06.2023 09:30

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 6.290,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 6.290,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 6.273,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 6.280,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmezken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ) da politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün ayrıca piyasaların kapanmasının ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

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