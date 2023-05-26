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Ekonomi
AA 26.05.2023 10:10

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 4.442,24 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,26 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 4.442,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kazanarak günü 4.427,99 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin yakın zamanda çözülebileceğine ilişkin haber akışının piyasalarda olumlu karşılandığını aktaran analistler, buna karşın dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden belirsizleştiğini dile getirdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söylediğini anımsatarak, müzakerecilerin de görüşmelere devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Bugün ABD'de ise kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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