Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,94 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.650,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 düşerken, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,86'yla metal eşya, makina oldu.

Dün 2.654,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü de rekor kapanış seviyesi olan 2.648,12 puandan tamamladı.