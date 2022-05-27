Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,57 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.454,41 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32'yle finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,35 değer kazanarak günü 2.450,84 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının pay piyasalarında pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun izleneceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verileriyle ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizliklerin giderilmeye çalışılacağını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 ve 2.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu aktardı.