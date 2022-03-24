Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,67 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 2.184,77 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,83 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Dün, 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 2.183,10 puandan tamamladı.